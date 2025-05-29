Президент України

звільнив:

СЛАБЧЕНКА Олексія Миколайовича — з посади начальника Липецької сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області.

САДОВОГО Сергія Миколайовича - з посади голови Голосіївської районної в містіт Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою;

ЧЕЧОТКУ Ірину Романівну — з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

призначив:

БИЧЕНКО Анну Сергіївну — начальником Липецької сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області;

ДУНАЄВСЬКУ Софію Анатоліївну — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

КОВТУНОВА Олександра Володимировича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

БАХМАТОВА Максима Ісановича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

ПАЛАДІЯ Андрія Миколайовича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

НАКОНЕЧНОГО Володимира Михайловича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

ЗАНТАРАЮ Георгія Малхазовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

МОВЕНКА Сергія Олександровича — головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

САЗАНОВИЧА Олександра Романовича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

КУКУРУЗУ Олександра Вячеславовича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.

увільнив:

КОВТУНОВА Олександра Володимировича від тимчасового виконання обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

ПОПОВЦЕВА Олександра Сергійовича від тимчасового виконання обов’язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації