Президент України
звільнив:
СЛАБЧЕНКА Олексія Миколайовича — з посади начальника Липецької сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області.
САДОВОГО Сергія Миколайовича - з посади голови Голосіївської районної в містіт Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою;
ЧЕЧОТКУ Ірину Романівну — з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.
призначив:
БИЧЕНКО Анну Сергіївну — начальником Липецької сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області;
ДУНАЄВСЬКУ Софію Анатоліївну — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
КОВТУНОВА Олександра Володимировича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
БАХМАТОВА Максима Ісановича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
ПАЛАДІЯ Андрія Миколайовича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
НАКОНЕЧНОГО Володимира Михайловича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
ЗАНТАРАЮ Георгія Малхазовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
МОВЕНКА Сергія Олександровича — головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
САЗАНОВИЧА Олександра Романовича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;
КУКУРУЗУ Олександра Вячеславовича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.
увільнив:
КОВТУНОВА Олександра Володимировича від тимчасового виконання обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
ПОПОВЦЕВА Олександра Сергійовича від тимчасового виконання обов’язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації