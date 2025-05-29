У травні 2023 року держава запровадила програму «єВідновлення», щоб українці, чиє житло пошкоджене або знищене внаслідок війни, одержали підтримку для відбудови. За цей час 100 тисяч родин уже скористалися допомогою — хтось відремонтував свій дім, а хтось придбав новий завдяки житловому сертифікату. З них 9,6 тисячі придбали нові домівки. Понад 93 тисячам погодили компенсацію на відновлення житла після пошкоджень на загальну суму 9,8 мільярда гривень. З них вже перераховано заявникам — 8,9 мільярда гривень.