Президент України
призначив:
ШАПОВАЛА Євгена Володимировича — начальником Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
ГРИГОРЕНКА Анатолія Івановича — начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
СУПРУН Оксану Леонідівну — начальником Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
ПАЛЄЯ Антона Анатолійовича — начальником Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;
СТАРІКОВА Сергія Володимировича — начальником Шевченківської селищної військової адміністрації Куп’янського району Харківської області.