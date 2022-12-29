Президент України

призначив:

ШАПОВАЛА Євгена Володимировича — начальником Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;

ГРИГОРЕНКА Анатолія Івановича — начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;

СУПРУН Оксану Леонідівну — начальником Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;

ПАЛЄЯ Антона Анатолійовича — начальником Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;

СТАРІКОВА Сергія Володимировича — начальником Шевченківської селищної військової адміністрації Куп’янського району Харківської області.