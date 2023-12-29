Президент України
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про внесення змін № 6 до Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком; Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 1 від деяких умов Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком.