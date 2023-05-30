Президент України
призначив:
КРАВЧУКА Миколу Миколайовича – головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
ЛИТВИНА Владислава Володимировича – головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області.
Президент України
призначив:
КРАВЧУКА Миколу Миколайовича – головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
ЛИТВИНА Владислава Володимировича – головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області.
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
урядова гаряча лінія 1545
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2022
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ