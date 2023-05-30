Початок широкомасштабної війни з росією українське прикордоння зустріло по-різному. За словами колишнього голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, першою лінією оборони Сумщини стали студенти та місцеві жителі, які вийшли на вулиці своїх населених пунктів зі зброєю (в кого була), арматурою, ломами, «коктейлями молотова», що виробляли в гаражах та на СТО. Люди віддавали фронту все, навіть знімали вдома штори з вікон, щоб використати їх для виробництва народних гранат. «На той момент, — заявив одному з видань Дмитро Живицький, — ми не думали про окупацію. Нам треба було зупинити наступ ворога в його русі на Київ».