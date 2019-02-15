Президент України

призначив:

КРИСЬКІВА Ігоря Миколайовича — головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці.

звільнив:

КОВАЛЕНКА Романа Володимировича — з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;

ТРОЯНСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Тетіївської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою нею заявою;

ДЖЕГУРА Геннадія Васильовича — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою.