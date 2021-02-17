Очільник уряду приходить на інтерв’ю за підсумками візиту до Європи зі стосом документів. Ось, каже, гортаючи графіки, таблиці, статистичні дані, готовий кожному засвідчити, що це не був візит ввічливості.

Ми зрештою так і не вважали. Але питань залишилось чимало: у твітері та фейсбуці, куди Прем’єр писав щодня під час візиту, про все не розповіси. Тепер у нас є година, і прагнемо всю проблематику візиту — реформи, коронавірус, НАТО, антиросійські санкції — відчути в деталях.