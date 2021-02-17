Президент України

звільнив:

АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — з  посади голови Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ДУБЕНЦОВА Олександра Володимировича — з посади голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

 СЕРБИНА Віктора Івановича — з посади голови Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;

ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

ЛЕВЧУКА Петра Миколайовича — з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

КОХАНА Олександра Сергійовича — з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;

ШИПІТКА Володимира Васильовича — з посади голови Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

ЯСІНОВСЬКОГО Василя Андрійовича — з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — з посади голови Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

МАРЧИШАКА Арсена Романовича — з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

КУДЛАКА Віталія Ярославовича — з посади голови Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;

ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — з посади голови Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — головою Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області;

КОХАНА Олександра Сергійовича — головою Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;

МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ШИПІТКА Володимира Васильовича — головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — головою Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області;

КУДЛАКА Віталія Ярославовича — головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області.