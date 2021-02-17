Президент України
звільнив:
АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — з посади голови Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ДУБЕНЦОВА Олександра Володимировича — з посади голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
СЕРБИНА Віктора Івановича — з посади голови Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;
ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
ЛЕВЧУКА Петра Миколайовича — з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
КОХАНА Олександра Сергійовича — з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
ШИПІТКА Володимира Васильовича — з посади голови Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
ЯСІНОВСЬКОГО Василя Андрійовича — з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — з посади голови Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
МАРЧИШАКА Арсена Романовича — з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
КУДЛАКА Віталія Ярославовича — з посади голови Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;
ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — з посади голови Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ПЕКАРСЬКОГО Всеволода Володимировича — головою Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області;
КОХАНА Олександра Сергійовича — головою Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;
МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області;
ШИПІТКА Володимира Васильовича — головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області;
ТАРАСЮКА Юрія Володимировича — головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;
ДИМИДЮК Людмилу Вікторівну — головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — головою Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області;
КУДЛАКА Віталія Ярославовича — головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області.