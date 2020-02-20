Президент України

призначив:

ПІВЕНЬ Ірину Григорівну — головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області;

ЯЦЕНКА Сергія Васильовича — головою Іванківської районної державної адміністрації Київської області;

БОЛЬБОТА Валерія Вікторовича — головою Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ДЗУСА Івана Васильовича — головою Семенівської районної державної адміністрації Полтавської області;

АНДРУЩЕНКО Юлію Віталіївну — головою Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області.

звільнив:

ТОВСТОГО Віктора Васильовича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою.