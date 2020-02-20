Президент України
призначив:
ПІВЕНЬ Ірину Григорівну — головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області;
ЯЦЕНКА Сергія Васильовича — головою Іванківської районної державної адміністрації Київської області;
БОЛЬБОТА Валерія Вікторовича — головою Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ДЗУСА Івана Васильовича — головою Семенівської районної державної адміністрації Полтавської області;
АНДРУЩЕНКО Юлію Віталіївну — головою Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області.
звільнив:
ТОВСТОГО Віктора Васильовича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
КУЗЬМІНУ Олену Петрівну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
ВОРОБЙОВУ Аллу Володимирівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою.