Президент України
звільнив:
КАПІТОНЕНКА Олександра Вікторовича — з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
БУКРЄЄВУ Наталію Олександрівну — з посади голови Мангушської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою нею заявою;
БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — з посади голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
ПРИХОДЬКА Сергія Миколайовича — з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ЄМЕЦЬ Вікторію Михайлівну — з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою нею заявою;
РИЖОГО Анатолія Петровича — з посади голови Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
БУРБИКУ Віталія Олександровича — з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
БУКРЄЄВУ Наталію Олександрівну — головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області;
БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області;
ПРИХОДЬКА Сергія Миколайовича — головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області;
РИЖОГО Анатолія Петровича — головою Вараської районної державної адміністрації Рівненської області.