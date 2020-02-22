Президент України
призначив:
ЦИГАНЕНКА Олександра Миколайовича — головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЛУЖНЯКА Володимира Олександровича — головою Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
МАРУЩИНА Юрія Віталійовича — головою Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КОРДАС Жанну Анатоліївну — головою Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;
ЩЕРБАНЯ Олександра Васильовича — головою Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КУПЧИКА Ярослава Олеговича — головою Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
ФЕДОРЧУКА Івана Борисовича — головою Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;
БЕРНАШЕВСЬКОГО Анатолія Вячеславовича — головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КРАВЧУКА Василя Миколайовича — головою Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КАБАНОВУ Раїсу Юріївну — головою Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
МОРОЗА Анатолія Васильовича — головою Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області;
МЕЛЬНИКА Олександра Вікторовича — головою Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області;
ПАСІЧНИК Альону Сергіївну — головою Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
ВІКАРСЬКУ Надію Миколаївну — головою Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КОВЦУН Олену Володимирівну — головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області;
ГУМЕНЮКА Василя Васильовича — головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — головою Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області.
звільнив:
МАРШУКА Богдана Петровича — з посади голови Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.