Президент України

призначив:

ЦИГАНЕНКА Олександра Миколайовича — головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЛУЖНЯКА Володимира Олександровича — головою Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

МАРУЩИНА Юрія Віталійовича — головою Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КОРДАС Жанну Анатоліївну — головою Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;

ЩЕРБАНЯ Олександра Васильовича — головою Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КУПЧИКА Ярослава Олеговича — головою Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

ФЕДОРЧУКА Івана Борисовича — головою Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;

БЕРНАШЕВСЬКОГО Анатолія Вячеславовича — головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КРАВЧУКА Василя Миколайовича — головою Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КАБАНОВУ Раїсу Юріївну — головою Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

МОРОЗА Анатолія Васильовича — головою Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області;

МЕЛЬНИКА Олександра Вікторовича — головою Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області;

ПАСІЧНИК Альону Сергіївну — головою Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

ВІКАРСЬКУ Надію Миколаївну — головою Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КОВЦУН Олену Володимирівну — головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області;

ГУМЕНЮКА Василя Васильовича — головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — головою Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області.

звільнив:

МАРШУКА Богдана Петровича — з посади голови Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.