Президент України
звільнив:
НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — з посади голови Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
СЛАВІНСЬКОГО Олександра Дмитровича — з посади голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ШАРАТУ Антоніну Анатоліївну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
БІЛОКОНЯ Івана Валерійовича — з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну — з посади голови Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
СТЕЦЬ Аллу Валеріївну — з посади голови Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
КАШУБУ Максима Валерійовича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ЗАВАЛЬНЮК Наталію Володимирівну — з посади голови Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;
ДОПІРУ Олексія Тимофійовича — з посади голови Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою.