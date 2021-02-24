Президент України

звільнив:

НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — з посади голови Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

СЛАВІНСЬКОГО Олександра Дмитровича — з посади голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

ШАРАТУ Антоніну Анатоліївну — з посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

БІЛОКОНЯ Івана Валерійовича — з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну — з посади голови Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

СТЕЦЬ Аллу Валеріївну — з посади голови Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

КАШУБУ Максима Валерійовича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

ЗАВАЛЬНЮК Наталію Володимирівну — з посади голови Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою;

 

ДОПІРУ Олексія Тимофійовича — з посади голови Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою.