Президент України

призначив:

AHTOНEHKA Олександра Миколайовича — головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ЗАГОРУЙКА Юрія Миколайовича — головою Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;

ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;

ВЕКЛИЧА Івана Вікторовича — головою Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області;

БАЛІНОВА Дмитра Миколайовича — головою Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області;

ГУРУ Віталія Вікторовича — головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ДЯЧЕНКА Сергія Михайловича — головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області;

ЖИЛУ Андрія Вікторовича — головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області;

СОБКА Максима Олеговича — головою Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

КНЯЗЄВА Олександра Володимировича — головою Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЗАЙЦЕВА Анатолія Павловича — головою Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області;

ГОЛОДНІКОВА Павла Вікторовича — головою Зміївської районної державної адміністрації Харківської області;

БАГІНСЬКОГО Артема Олександровича — головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;

ЖУКА Василя Миколайовича — головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області;

ЄРКА Петра Павловича — головою Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

звільнив: 

ТЕРТИЧНОГО Олега Васильовича — з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РОСПОПОВА Віталія Васильовича — з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КУЧУ Олега Євгенійовича — з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОШЕЛЕНКА Віталія Анатолійовича — з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РАКОЇДА Олексія Михайловича — з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.