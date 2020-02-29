Президент України
призначив:
AHTOНEHKA Олександра Миколайовича — головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ЗАГОРУЙКА Юрія Миколайовича — головою Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;
ВЕКЛИЧА Івана Вікторовича — головою Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області;
БАЛІНОВА Дмитра Миколайовича — головою Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області;
ГУРУ Віталія Вікторовича — головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ДЯЧЕНКА Сергія Михайловича — головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області;
ЖИЛУ Андрія Вікторовича — головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СОБКА Максима Олеговича — головою Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
КНЯЗЄВА Олександра Володимировича — головою Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЗАЙЦЕВА Анатолія Павловича — головою Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області;
ГОЛОДНІКОВА Павла Вікторовича — головою Зміївської районної державної адміністрації Харківської області;
БАГІНСЬКОГО Артема Олександровича — головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;
ЖУКА Василя Миколайовича — головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області;
ЄРКА Петра Павловича — головою Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області.
звільнив:
ТЕРТИЧНОГО Олега Васильовича — з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РОСПОПОВА Віталія Васильовича — з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КУЧУ Олега Євгенійовича — з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОШЕЛЕНКА Віталія Анатолійовича — з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РАКОЇДА Олексія Михайловича — з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.