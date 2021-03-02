Хоча на Полтавщині й у всій Україні є підприємства, які на тваринництві непогано заробляють, частина молоді безпідставно вважає таку роботу непривабливою й неперспективною. Молоді хлопці й дівчата, наче перелітні птахи, щороку відлітають у вирій, тобто за кордон у пошуках вищої зарплатні, а дехто і з надією залишитися там назавжди. Інколи у відвертій розмові від студентів можна почути: а навіщо вчитися, коли немає роботи, села зникають? Не важливо, де жити, у якій країні, найголовніше, щоб була робота, гідна оплата й умови життя. Прикро таке чути від дітей. На щастя, більшість наших студентів схильні після закінчення навчання працювати на селі.