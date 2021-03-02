Президент України

звільнив:

КЕЦА Володимира Олександровича — з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області згідно — з поданою ним заявою;

ТКАЧЕНКА Антона Володимировича — з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

БАГНА Юрія Володимировича — з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — з посади голови Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

ТКАЧОВА Станіслава Володимировича — з посади голови Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — з  посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

СИТНИЧЕНКА Євгена Володимировича — з посади голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

ЄРОХІНУ Тетяну Іванівну — з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою нею заявою;

НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

РОСЛОВА Олексія Вікторовича — з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — з посади голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;

ЗАМУЛУ Христину Петрівну — з посади голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою нею заявою;

ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

ЗАХАРКІВА Олега Мирославовича — з посади голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

ГУЦУЛА Юрія Васильовича — з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

КРАВЧУК Олену Ярославівну — з посади голови Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;

ГАЛЯБАРДУ Надію Володимирівну — з посади голови Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;

БАЛУКА Любомира Івановича — з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

РУДЯКА Сергія Васильовича — з посади голови Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

МИХАЙЛІВА Миколу Петровича — з посади голови Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

БАДИЩУКА Василя Ігоровича — з посади голови Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

МОЛЧАНОВУ Галину Володимирівну — з посади голови Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;

ОНИЩУКА Бориса Володимировича — з посади голови Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

ДУДУ Галину Богданівну — з посади голови Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;

ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича — з посади голови Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

БЕРНАШЕВСЬКОГО Анатолія Вячеславовича — з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

БАСЮКА Юрія Миколайовича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

КЛИМЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

ВОЛОШЕНЮК Світлану Анатоліївну — з посади голови Уманської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою нею заявою;

ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;

КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;

МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;

ЧИГРИНСЬКОГО Василя Андрійовича — з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

КЕЦА Володимира Олександровича — головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області;

СИТНИЧЕНКА Євгена Володимировича — головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — головою Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

РОСЛОВА Олексія Вікторовича — головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;

НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;

КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — головою Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області;

ЗАМУЛУ Христину Петрівну — головою Львівської районної державної адміністрації Львівської області;

ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області;

САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області;

КРУКА Юрія Юрійовича — головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;

ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;

МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — головою Дністровської районної державної адміністрації Чернівецької області;

КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — головою Чернівецької районної державної адміністрації Чернівецької області.