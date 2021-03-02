Президент України
звільнив:
КЕЦА Володимира Олександровича — з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області згідно — з поданою ним заявою;
ТКАЧЕНКА Антона Володимировича — з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
БАГНА Юрія Володимировича — з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — з посади голови Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ТКАЧОВА Станіслава Володимировича — з посади голови Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
СИТНИЧЕНКА Євгена Володимировича — з посади голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ЄРОХІНУ Тетяну Іванівну — з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою нею заявою;
НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
РОСЛОВА Олексія Вікторовича — з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — з посади голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
ЗАМУЛУ Христину Петрівну — з посади голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою нею заявою;
ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ЗАХАРКІВА Олега Мирославовича — з посади голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
ГУЦУЛА Юрія Васильовича — з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
КРАВЧУК Олену Ярославівну — з посади голови Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;
ГАЛЯБАРДУ Надію Володимирівну — з посади голови Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;
БАЛУКА Любомира Івановича — з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
РУДЯКА Сергія Васильовича — з посади голови Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
МИХАЙЛІВА Миколу Петровича — з посади голови Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
БАДИЩУКА Василя Ігоровича — з посади голови Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
МОЛЧАНОВУ Галину Володимирівну — з посади голови Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;
ОНИЩУКА Бориса Володимировича — з посади голови Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
ДУДУ Галину Богданівну — з посади голови Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою нею заявою;
ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича — з посади голови Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
БЕРНАШЕВСЬКОГО Анатолія Вячеславовича — з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
БАСЮКА Юрія Миколайовича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
КЛИМЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ВОЛОШЕНЮК Світлану Анатоліївну — з посади голови Уманської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою нею заявою;
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;
КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;
МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;
ЧИГРИНСЬКОГО Василя Андрійовича — з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
КЕЦА Володимира Олександровича — головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області;
СИТНИЧЕНКА Євгена Володимировича — головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЄВТУШЕНКА Євгена Вячеславовича — головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ВИШНЕВСЬКОГО Михайла Володимировича — головою Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
РОСЛОВА Олексія Вікторовича — головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;
НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;
КРУПСЬКОГО Артура Євгеновича — головою Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області;
ЗАМУЛУ Христину Петрівну — головою Львівської районної державної адміністрації Львівської області;
ШУРАБУРУ Сергія Олеговича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області;
САКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області;
КРУКА Юрія Юрійовича — головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича — головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;
МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — головою Дністровської районної державної адміністрації Чернівецької області;
КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — головою Чернівецької районної державної адміністрації Чернівецької області.