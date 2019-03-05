Президент України

призначив:

ЛЮБОМСЬКУ Валентину Олександрівну — головою Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області зі строком випробування три місяці;

СКРИННИКА Василя Васильовича — головою Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області зі строком випробування три місяці;

ІВАХА Сергія Ярославовича — головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці;

звільнив:

ШВЕДА Володимира Івановича — з посади голови Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;

ДЕМЧУКА Олександра Миколайовича — з посади голови Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою.