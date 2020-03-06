Президент України
звільнив:
ГАВРИЛЮКА Володимира Олександровича — з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАНЧУКА Валентина Івановича — з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГОНЧАРОВА Романа Анатолійовича — з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТРЕТЯКОВА Євгена Андрійовича — з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЕРОПОВА Ашота Оганесовича — з посади голови Лозівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАНАСІЙЧУКА Юрія Сергійовича — з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
призначив:
РУСНАЧЕНКА Валентина Володимировича — головою Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області;
ДМИТРУКА Олександра Олександровича — головою Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області;
СКАЛІЯ Володимира Васильовича — головою Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області;
ОЛЕКСЮКА Тараса Ігоровича — головою Липовецької районної державної адміністрації Вінницької області;
ХВОРОСТЯНОВА Анатолія Анатолійовича — головою Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області;
СТАСУЛУ Омеляна Богдановича — головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області;
ЄМЕЦЬ Вікторію Михайлівну — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області;
ПЕТРЕНКО Олену Олександрівну — головою Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області;
ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича — головою Золочівської районної державної адміністрації Харківської області;
СТАЦЕНКА Джамала Руслановича — головою Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області;
КАЙДАША Олександра Вікторовича — головою Красноградської районної державної адміністрації Харківської області;
ЗАССЕЄВА Андрія Руслановича — головою Лозівської районної державної адміністрації Харківської області;
КАРПЛЮКА Максима Борисовича — головою Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області;
СОЛОВ’Я Олександра Васильовича — головою Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області.