Президент України

звільнив:

ГАВРИЛЮКА Володимира Олександровича — з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАНЧУКА Валентина Івановича — з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГОНЧАРОВА Романа Анатолійовича — з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТРЕТЯКОВА Євгена Андрійовича — з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КЕРОПОВА Ашота Оганесовича — з посади голови Лозівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТАНАСІЙЧУКА Юрія Сергійовича — з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

призначив:

РУСНАЧЕНКА Валентина Володимировича — головою Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області;

ДМИТРУКА Олександра Олександровича — головою Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області;

СКАЛІЯ Володимира Васильовича — головою Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області;

ОЛЕКСЮКА Тараса Ігоровича — головою Липовецької районної державної адміністрації Вінницької області;

ХВОРОСТЯНОВА Анатолія Анатолійовича — головою Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області;

СТАСУЛУ Омеляна Богдановича — головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області;

ЄМЕЦЬ Вікторію Михайлівну — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області;

ПЕТРЕНКО Олену Олександрівну — головою Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області;

ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича — головою Золочівської районної державної адміністрації Харківської області;

СТАЦЕНКА Джамала Руслановича — головою Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області;

КАЙДАША Олександра Вікторовича — головою Красноградської районної державної адміністрації Харківської області;

ЗАССЕЄВА Андрія Руслановича — головою Лозівської районної державної адміністрації Харківської області;

КАРПЛЮКА Максима Борисовича — головою Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області;

СОЛОВ’Я Олександра Васильовича — головою Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області.