Президент України
звільнив:
ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — з посади голови Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
СИВКА Володимира Володимировича — з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
КИРИЧЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Малинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ХОРЕЧКО Ларису Валеріївну — з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;
КАЦІМОН Інну Миколаївну — з посади голови Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;
ПУЛКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича — з посади голови Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ХОМИЧА Олександра Степановича — з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича — з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
ЗАВИДНЯКА Івана Івановича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою нею заявою;
ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича — з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;
ВОВЧАСТОГО Андрія Володимировича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ОНИЩЕНКА Андрія Ігоровича — з посади голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ;
МАРУЩИНА Юрія Віталійовича — з посади голови Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
КОРДАС Жанну Анатоліївну — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;
ЩЕРБАНЯ Олександра Васильовича — з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
КУПЧИКА Ярослава Олеговича — з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
ФЕДОРЧУКА Івана Борисовича — з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
КРАВЧУКА Василя Миколайовича — з посади голови Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
КАБАНОВУ Раїсу Юріївну — з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;
МОРОЗА Анатолія Васильовича — з посади голови Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
МЕЛЬНИКА Олександра Вікторовича — з посади голови Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
ПАСІЧНИК Альону Сергіївну — з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;
ЛУЦЕНКА Івана Миколайовича — з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
ЛОШАНЮК Олену Володимирівну — з посади голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;
ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
ГУМЕНЮКА Василя Васильовича — з посади голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
БАНДУРКО Валерію Олегівну — з посади голови Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою нею заявою;
ПОЛУБНЯ Володимира Володимировича — з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
КОВТУНА Григорія Костянтиновича — з посади голови Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
КІСЛЕНКО Олесю Олександрівну — з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.
призначив:
ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
КУЛИНЯКА Степана Львовича — головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області;
ПАНКОВА Андрія Вікторовича — головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області;
ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича — головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ЯРОЩУКА Олександра Анатолійовича — головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича — головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області;
КОНОНОВА Віталія Васильовича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;
НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — головою Щастинської районної державної адміністрації Луганської області;
МУХАРСЬКОГО Ігоря Георгійовича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;
АБАШЕВА Родіона Анатолійовича — головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;
БАНДУРКО Валерію Олегівну — головою Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області;
КОВТУНА Григорія Костянтиновича — головою Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області.