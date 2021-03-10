Президент України

звільнив:

ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;

ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — з посади голови Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

СИВКА Володимира Володимировича — з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

КИРИЧЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Малинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ХОРЕЧКО Ларису Валеріївну — з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;

КАЦІМОН Інну Миколаївну — з посади голови Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;

ПУЛКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича — з посади голови Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ХОМИЧА Олександра Степановича — з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича — з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

ЗАВИДНЯКА Івана Івановича — з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою нею заявою;

ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича — з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;

ВОВЧАСТОГО Андрія Володимировича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

ОНИЩЕНКА Андрія Ігоровича — з посади голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ;

МАРУЩИНА Юрія Віталійовича — з посади голови Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

КОРДАС Жанну Анатоліївну — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;

ЩЕРБАНЯ Олександра Васильовича — з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

КУПЧИКА Ярослава Олеговича — з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

ФЕДОРЧУКА Івана Борисовича — з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

КРАВЧУКА Василя Миколайовича — з посади голови Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

КАБАНОВУ Раїсу Юріївну — з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;

МОРОЗА Анатолія Васильовича — з посади голови Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

МЕЛЬНИКА Олександра Вікторовича — з посади голови Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

ПАСІЧНИК Альону Сергіївну — з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;

ЛУЦЕНКА Івана Миколайовича — з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

ЛОШАНЮК Олену Володимирівну — з посади голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;

ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

ГУМЕНЮКА Василя Васильовича — з посади голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;

МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

БАНДУРКО Валерію Олегівну — з посади голови Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою нею заявою;

ПОЛУБНЯ Володимира Володимировича — з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;

КОВТУНА Григорія Костянтиновича — з посади голови Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;

КІСЛЕНКО Олесю Олександрівну — з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.

призначив:

ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

КУЛИНЯКА Степана Львовича — головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області;

ПАНКОВА Андрія Вікторовича — головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області;

ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича — головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ЯРОЩУКА Олександра Анатолійовича — головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича — головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області;

КОНОНОВА Віталія Васильовича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;

НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — головою Щастинської районної державної адміністрації Луганської області;

МУХАРСЬКОГО Ігоря Георгійовича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;

АБАШЕВА Родіона Анатолійовича — головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;

КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;

МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;

БАНДУРКО Валерію Олегівну — головою Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області;

КОВТУНА Григорія Костянтиновича — головою Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області.