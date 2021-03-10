Соціальні послуги — це допомога, піклування і турбота, яких потребує чимало українців. Серед них літні й хворі, дорослі й неповнолітні з інвалідністю, родини, що потрапили у несприятливі життєві умови. 2020 року набув чинності Закон України «Про соціальні послуги». На жаль, трагедії, як та, що сталася наприкінці січня на околиці Харкова в пансіонаті «Золотий час», коли у вогні загинуло 15 осіб, досі трапляються. Як з’ясувалося згодом, заклад навіть не було позначено на мапі міста. У його керівництва не було жодних дозвільних документів на проведення такої діяльності, а в персоналу — навіть медичних книжок.