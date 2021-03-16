Те, що за відновлюваними джерелами енергії майбутнє, нині безсумнівно. За прогнозами провідних науковців та світових лідерів промисловості, через лічені роки панівне значення у світі матиме енергетика, побудована на альтернативних, відновлюваних джерелах, щонайперше на сонячній енергії. Cонячна енергетика та енергозбереження стали загальносвітовим трендом, де перед ведуть Китай, США, Індія, Японія, Туреччина. Україна поки що робить перші, але впевнені й результативні кроки у виробництві енергії з нетрадиційних відновлюваних джерел, про що свідчить і нова енергетична стратегія, розроблена урядом України.