Президент України
звільнив:
АВЕРІНА Тімура Сергійовича — з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
САБАДОША Віктора Михайловича — з посади голови Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
СОЛОДОВНИКА Олександра Івановича — з посади голови Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СИРОВАТКУ Дмитра Вікторовича — з посади голови Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАГІНСЬКОГО Артема Олександровича — з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
НАЗАРЧУК Світлану Григорівну — головою Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
АВЕРІНА Тімура Сергійовича — головою Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
САБАДОША Віктора Михайловича — головою Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ХОЛОШУ Андрія Івановича — головою Василівської районної державної адміністрації Запорізької області;
СІРЯЧЕНКА Сергія Миколайовича — головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області.