Президент України
звільнив:
ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — з посади голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СІРЕНКА Руслана Васильовича — з посади голови Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;
ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;
КЛИМЕНКА Дмитра Андрійовича — з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — з посади голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;
СІРЕНКА Руслана Васильовича — головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області;
МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області.