Незабаром розпочнеться посівна кампанія, й аграрії Полтавщини вже діляться планами на весну. У департаменті агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації повідомили, що цьогоріч у краї засіву підлягає близько 1,4 мільйона гектарів. Це на торішньому рівні. З них майже 800 тисяч гектарів становитимуть ярі зернові та зернобобові культури. Непогано. Проте бобових культур можна посіяти й більше. Тому що вони сприяють підвищенню родючості наших збіднених ґрунтів і надзвичайно корисні для здоров’я.