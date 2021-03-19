Президент України

звільнив:

ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — з посади голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СІРЕНКА Руслана Васильовича — з посади голови Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;

ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;

КЛИМЕНКА Дмитра Андрійовича — з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;

МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — з посади голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ВАЩЕНКА Дениса Ігоровича — головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;

СІРЕНКА Руслана Васильовича — головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області;

МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області.