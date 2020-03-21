ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

МЕРЗЛІКІНА Романа Валерійовича — з посади голови Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТРУША Володимира Любомировича — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;

ЗОСИМА Вячеслава Григоровича — з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАНЧЕНКА Віталія Григоровича — з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОЛОСА Віктора Павловича — з посади голови Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГУЛЕНКО Олену Павлівну — з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

АПРЯТКІНА Сергія Михайловича — з посади голови Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПРОСКУРУ Віру Андріївну — з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОЗАК Тетяну Миколаївну — з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;

ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РЯЗАНОВА Володимира Володимировича — з посади голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

КУШНЕРУКА Віктора Флоровича — головою Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області;

АНДРЄЄВА Андрія Валентиновича — головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

ВЕЛИЧКО Наталію Іванівну — головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області;

ХОРОШУНА Геннадія Григоровича — головою Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЛУГОВОГО Павла Михайловича — головою Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області;

КОСТЕНКО Тетяну Вікторівну — головою Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;

СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;

ЧЕРКУНА Івана Павловича — головою Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області;

ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — головою Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області;

СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — головою Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області;

ОСАДЧУК Ларису Анатоліївну — головою Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області;

ГОЦУЛЯКА Михайла Івановича — головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області;

ПЕТРЕНКА Ярослава Валерійовича — головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області;

ЩУРА Юрія Борисовича — головою Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області;

МАЙОРОВУ Людмилу Олександрівну — головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області;

ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — головою Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

СОЛОДОВНИКА Олександра Івановича — головою Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області.