ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
МЕРЗЛІКІНА Романа Валерійовича — з посади голови Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТРУША Володимира Любомировича — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
ЗОСИМА Вячеслава Григоровича — з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАНЧЕНКА Віталія Григоровича — з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЛОСА Віктора Павловича — з посади голови Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГУЛЕНКО Олену Павлівну — з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
АПРЯТКІНА Сергія Михайловича — з посади голови Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПРОСКУРУ Віру Андріївну — з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЗАК Тетяну Миколаївну — з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;
ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РЯЗАНОВА Володимира Володимировича — з посади голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
КУШНЕРУКА Віктора Флоровича — головою Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області;
АНДРЄЄВА Андрія Валентиновича — головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;
ВЕЛИЧКО Наталію Іванівну — головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області;
ХОРОШУНА Геннадія Григоровича — головою Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЛУГОВОГО Павла Михайловича — головою Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області;
КОСТЕНКО Тетяну Вікторівну — головою Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;
ЧЕРКУНА Івана Павловича — головою Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області;
ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — головою Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області;
СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — головою Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області;
ОСАДЧУК Ларису Анатоліївну — головою Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області;
ГОЦУЛЯКА Михайла Івановича — головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області;
ПЕТРЕНКА Ярослава Валерійовича — головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області;
ЩУРА Юрія Борисовича — головою Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області;
МАЙОРОВУ Людмилу Олександрівну — головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області;
ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — головою Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СОЛОДОВНИКА Олександра Івановича — головою Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області.