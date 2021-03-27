Президент України

звільнив:

ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області згідно з поданою нею заявою;

ЦАПА Володимира Дмитровича — з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — з посади голови Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;

ВЛАСЮКА Леоніда Петровича — з посади голови Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РЕПЕТУ Володимира Ярославовича — з посади голови Ставищенської районної державної адміністрації Київської області відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ;

ПОЛІЩУК Аллу Іванівну — з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РАЇНУ Юрія Івановича — з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — з посади голови Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

ПАТОЄВА Сергія Васильовича — з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУЧКІНУ Олександру Вікторівну — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДРИШЛЮКА Віктора Анатолійовича — з посади голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАЛУШКУ Дениса Миколайовича — з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОКЛОНСЬКУ Віру Олегівну — з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУТНЬОГО Сергія Вікторовича — з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФАЙЗУЛЛІНУ Юлію Ядгарівну — з посади голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОЗУНЕНКА Петра Анатолійовича — з посади голови Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АВАНІСОВА Анатолія Володимировича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ІБРАГІМОВА Юсіфа Вагіфовича — з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

САЛІЖЕНКО Людмилу Миколаївну — з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БОРИСЕНКА Юрія Васильовича — з посади голови Юр’ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОВАЛЕНКА Олександра Володимировича — з посади голови Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БРИТКОВА Максима Сергійовича — з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАЙЛУКА Дениса Олександровича — з посади голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЕМ’ЯНЕНКА Олександра Сергійовича — з посади голови Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МУРАВЕНКА Антона Олександровича — з посади голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КІР’ЯКА Романа Васильовича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЕМЕНЮКА Вячеслава Сергійовича — з посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КРІСАНОВА Дмитра Валерійовича — з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДРАГАНА Дениса Ігоровича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУЙНЕНКО Наталю Володимирівну — з посади голови Окнянської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЮДОВА Вадима Федоровича — з посади голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТЕПАНЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ОРЕХІВСЬКОГО Володимира Даниловича — з посади голови Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГОРДІЄНКА Петра Івановича — з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗУБОВУ Маргариту Володимирівну — з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації.

призначив:

ВАЩУК Ольгу Петрівну — головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області;

ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — головою Ковельської районної державної адміністрації Волинської області;

СУДАКОВА Ігоря Ігоровича — головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області;

ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — головою Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ЛЄДНІКА Олега Вікторовича — головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області;

РАЇНУ Юрія Івановича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;

ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;

КОРІНЕНКО Ольгу Анатоліївну — головою Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області.