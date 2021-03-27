Через зростання кількості недужих на коронавірусну хворобу дедалі більше регіонів, на жаль, потрапляють до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки. Уряд розуміє, що посилення карантинних обмежень істотно впливає на можливість людей працювати у певних галузях, а також на роботу підприємств. Тому за дорученням Президента буде запроваджено грошові виплати й підтримку підприємців за аналогією з тією, яку вони отримували взимку. На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.