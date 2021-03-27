Президент України
звільнив:
ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області згідно з поданою нею заявою;
ЦАПА Володимира Дмитровича — з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — з посади голови Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;
ВЛАСЮКА Леоніда Петровича — з посади голови Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РЕПЕТУ Володимира Ярославовича — з посади голови Ставищенської районної державної адміністрації Київської області відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ;
ПОЛІЩУК Аллу Іванівну — з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РАЇНУ Юрія Івановича — з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — з посади голови Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ПАТОЄВА Сергія Васильовича — з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУЧКІНУ Олександру Вікторівну — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДРИШЛЮКА Віктора Анатолійовича — з посади голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАЛУШКУ Дениса Миколайовича — з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОКЛОНСЬКУ Віру Олегівну — з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУТНЬОГО Сергія Вікторовича — з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ФАЙЗУЛЛІНУ Юлію Ядгарівну — з посади голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОЗУНЕНКА Петра Анатолійовича — з посади голови Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АВАНІСОВА Анатолія Володимировича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ІБРАГІМОВА Юсіфа Вагіфовича — з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
САЛІЖЕНКО Людмилу Миколаївну — з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БОРИСЕНКА Юрія Васильовича — з посади голови Юр’ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОВАЛЕНКА Олександра Володимировича — з посади голови Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БРИТКОВА Максима Сергійовича — з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАЙЛУКА Дениса Олександровича — з посади голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЕМ’ЯНЕНКА Олександра Сергійовича — з посади голови Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МУРАВЕНКА Антона Олександровича — з посади голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КІР’ЯКА Романа Васильовича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЕМЕНЮКА Вячеслава Сергійовича — з посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КРІСАНОВА Дмитра Валерійовича — з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДРАГАНА Дениса Ігоровича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУЙНЕНКО Наталю Володимирівну — з посади голови Окнянської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЮДОВА Вадима Федоровича — з посади голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СТЕПАНЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Савранської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ОРЕХІВСЬКОГО Володимира Даниловича — з посади голови Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГОРДІЄНКА Петра Івановича — з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗУБОВУ Маргариту Володимирівну — з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації.
призначив:
ВАЩУК Ольгу Петрівну — головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області;
ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — головою Ковельської районної державної адміністрації Волинської області;
СУДАКОВА Ігоря Ігоровича — головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області;
ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — головою Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ЛЄДНІКА Олега Вікторовича — головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області;
РАЇНУ Юрія Івановича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;
ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;
КОРІНЕНКО Ольгу Анатоліївну — головою Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області.