Президент України
звільнив:
СМАГЛЮКА Василя Віталійовича — з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ФЕСИКА Сергія Івановича — з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
УСТ ИМЕНКА Олександра Валентиновича — з посади голови Любомльської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РОГОВУ Валентину Євгенівну — з посади голови Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КІЯНА Віталія Олексійовича — з посади голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
МИШЛЕНИКА Сергія Вікторовича — головою Горохівської районної державної адміністрації Волинської област;
ГОНТА Р Аллу Анатоліївну — головою Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області;
ОКСЕНЧУКА Ігоря Володимировича — головою Любомльської районної державної адміністрації Волинської області;
ПОЛІЄКТО ВА Романа Альфредовича — головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;
ГРЕБЕНЮКА Ігоря Олександровича — головою Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СЕЛИЧА Віктора Анатолійовича — головою Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
РИСЦОВА Анатолія Васильовича — головою Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області.