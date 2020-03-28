Президент України

звільнив:

СМАГЛЮКА Василя Віталійовича — з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ФЕСИКА Сергія Івановича — з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

УСТ ИМЕНКА Олександра Валентиновича — з посади голови Любомльської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РОГОВУ Валентину Євгенівну — з посади голови Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КІЯНА Віталія Олексійовича — з посади голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МІРОШНИЧЕНКА Олексія Володимировича — з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

МИШЛЕНИКА Сергія Вікторовича — головою Горохівської районної державної адміністрації Волинської област;

ГОНТА Р Аллу Анатоліївну — головою Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області;

ОКСЕНЧУКА Ігоря Володимировича — головою Любомльської районної державної адміністрації Волинської області;

ПОЛІЄКТО ВА Романа Альфредовича — головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;

ГРЕБЕНЮКА Ігоря Олександровича — головою Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

СЕЛИЧА Віктора Анатолійовича — головою Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

РИСЦОВА Анатолія Васильовича — головою Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області.