 

Президент України

звільнив:

ШНІЦЕРА Ігоря Романовича — з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЦІМБОТУ Віталія Івановича — з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЕНИСЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — з посади голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДВОРНІЧЕНКО Аллу Сергіївну — з посади голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою нею заявою;

РУДНИЦЬКОГО Степана Віталійовича — з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;

ГОЛОВІНА Юрія Семеновича — з посади голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУЧМІЙОВА Андрія Володимировича — з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАРАЦЮПУ Андрія Олексійовича — з посади голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВАСЮТУ Владислава Вікторовича — з посади голови Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАЙЦЕВА Анатолія Павловича — з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕРКУНА Івана Павловича — з посади голови Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЗУСА Івана Васильовича — з посади голови Семенівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — з посади голови Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

САМОЙЛІКА Юрія Івановича — з посади голови Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — з посади голови Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — з посади голови Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БІБИКА Мирослава Віталійовича — з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДУМЧИКОВА Сергія Івановича — з посади голови Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

УСОВА Володимира Вікторовича — з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТАЦЕНКА Джамала Руслановича — з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КИСЬ Зою Миколаївну — з посади голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАЙДАША Олександра Вікторовича — з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну — з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАССЕЄВА Андрія Руслановича — з посади голови Лозівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПАРТАЛУ Вадима Костянтиновича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АПОСТОЛА Олександра Івановича — з посади голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАРПЛЮКА Максима Борисовича — з посади голови Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛОБОДЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАДНОВА Ігоря Володимировича — з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ХРУЩА Віктора Володимировича — з посади голови Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАРАБАША Юрія Володимировича — з посади голови Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СОЛОШЕНКА Богдана Миколайовича з посади голови Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РОЗЕ Юрія Георгійовича — з посади голови Канівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГУНЮ Володимира Олександровича — з посади голови Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РИЖЕНКА Анатолія Володимировича — з посади голови Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОВАЛЬ Наталію Миколаївну — з посади голови Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕРЕДНІЧЕНКА Сергія Анатолійовича — з посади голови Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:

МАСЕЛЬСЬКОГО Степана Івановича — головою Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області;

ВОЙТЕНКА Віктора Івановича — головою Красноградської районної державної адміністрації Харківської області;

ЛЮБОТУ Валерія Михайловича — головою Куп’янської районної державної адміністрації.