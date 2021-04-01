Президент України
звільнив:
ШНІЦЕРА Ігоря Романовича — з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЦІМБОТУ Віталія Івановича — з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЕНИСЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — з посади голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДВОРНІЧЕНКО Аллу Сергіївну — з посади голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою нею заявою;
РУДНИЦЬКОГО Степана Віталійовича — з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ГОЛОВІНА Юрія Семеновича — з посади голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУЧМІЙОВА Андрія Володимировича — з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАРАЦЮПУ Андрія Олексійовича — з посади голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ВАСЮТУ Владислава Вікторовича — з посади голови Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗАЙЦЕВА Анатолія Павловича — з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕРКУНА Івана Павловича — з посади голови Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЗУСА Івана Васильовича — з посади голови Семенівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — з посади голови Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
САМОЙЛІКА Юрія Івановича — з посади голови Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — з посади голови Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — з посади голови Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БІБИКА Мирослава Віталійовича — з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДУМЧИКОВА Сергія Івановича — з посади голови Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
УСОВА Володимира Вікторовича — з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СТАЦЕНКА Джамала Руслановича — з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КИСЬ Зою Миколаївну — з посади голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАЙДАША Олександра Вікторовича — з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну — з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗАССЕЄВА Андрія Руслановича — з посади голови Лозівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПАРТАЛУ Вадима Костянтиновича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АПОСТОЛА Олександра Івановича — з посади голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАРПЛЮКА Максима Борисовича — з посади голови Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛОБОДЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАДНОВА Ігоря Володимировича — з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ХРУЩА Віктора Володимировича — з посади голови Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАРАБАША Юрія Володимировича — з посади голови Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СОЛОШЕНКА Богдана Миколайовича з посади голови Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РОЗЕ Юрія Георгійовича — з посади голови Канівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУНЮ Володимира Олександровича — з посади голови Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РИЖЕНКА Анатолія Володимировича — з посади голови Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОВАЛЬ Наталію Миколаївну — з посади голови Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕРЕДНІЧЕНКА Сергія Анатолійовича — з посади голови Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
МАСЕЛЬСЬКОГО Степана Івановича — головою Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області;
ВОЙТЕНКА Віктора Івановича — головою Красноградської районної державної адміністрації Харківської області;
ЛЮБОТУ Валерія Михайловича — головою Куп’янської районної державної адміністрації.