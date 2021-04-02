Президент України
звільнив:
БАРАННИКА Олександра Леонідовича — з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЕРБАЛЬ Алісу Олексіївну — з посади голови Нікольської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛЮБЧЕНКО Марину Миколаївну — з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ТЕРЕЩЕНКА Андрія Валерійовича — з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОЛЕСНИКОВУ Катерину Миколаївну — з посади голови Біловодської районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЩЕБЕТЕНКА Сергія Вікторовича — з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КЛИМЕНЧУКОВА Олега Володимировича — з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;
РУКАВІЦИНА Віталія Миколайовича — з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЛЮСАРЄВУ Світлану Олександрівну — з посади голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕСТНИХ Валерія Станіславовича — з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою;
ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича — з посади голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЛІПЦЯ Олега Володимировича — з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СРІБРАНЕЦЬ Наталію Михайлівну — з посади голови Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДІХТЯРА Володимира Олексійовича — з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
САВЧЕНКА Сергія Вікторовича — з посади голови Путивльської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУБЕНКА Віктора Григоровича — з посади голови Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУРЛАКУ Володимира Миколайовича — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДВОРНИКА Сергія Івановича — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АЛЕЙНІКОВА Арсенія В’ячеславовича — з посади голови Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПРИХОДЬКА Вадима Анатолійовича — з посади голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗОЛОТАРЕВСЬКОГО Костянтина Олександровича — з посади голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ІВАНИЦЮ Юрія Олександровича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ОНУЦЕ Олега Івановича — з посади голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАРАНЕНКА Вадима Олександровича — з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОКУТНЮ Світлану Олександрівну — з посади голови Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
призначив:
КЛИМЕНЧУКОВА Олега Володимировича — головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області.