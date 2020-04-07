Президент України
звільнив:
КОВГАНА Олега Володимировича — з посади голови Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РОМАХА Володимира Івановича — з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОВАЛЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БУЗИЛЯ Віталія Володимировича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
СМАЛЯ Миколу Миколайовича — головою Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області;
РЄЗНІКОВА Володимира Івановича — головою Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області;
ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — головою Турійської районної державної адміністрації Волинської області;
САМОЙЛІКА Юрія Івановича — головою Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області;
РУДИКА Володимира Федоровича — головою Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області;
РУКАВІЦИНА Віталія Миколайовича — головою Міловської районної державної адміністрації Луганської області;
КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області;
ВОЛОДЧЕНКА Сергія Сергійовича — головою Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;
СОРОКІНА Василя Олександровича — головою Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області;
УСОВА Володимира Вікторовича — головою Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;
КИСЬ Зою Миколаївну — головою Коломацької районної державної адміністрації Харківської області;
ПАРТАЛУ Вадима Костянтиновича — головою Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;
ЛОБОДЕНКА Сергія Васильовича — головою Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;
ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — головою Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області;
БАСЮКА Юрія Миколайовича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
БЕГІНА Віктора Васильовича — головою Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області.