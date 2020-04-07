Президент України

звільнив:

КОВГАНА Олега Володимировича — з посади голови Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РОМАХА Володимира Івановича — з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОВАЛЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БУЗИЛЯ Віталія Володимировича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

СМАЛЯ Миколу Миколайовича — головою Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області;

РЄЗНІКОВА Володимира Івановича — головою Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області;

ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — головою Турійської районної державної адміністрації Волинської області;

САМОЙЛІКА Юрія Івановича — головою Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області;

РУДИКА Володимира Федоровича — головою Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області;

РУКАВІЦИНА Віталія Миколайовича — головою Міловської районної державної адміністрації Луганської області;

КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області;

ВОЛОДЧЕНКА Сергія Сергійовича — головою Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;

СОРОКІНА Василя Олександровича — головою Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області;

УСОВА Володимира Вікторовича — головою Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;

КИСЬ Зою Миколаївну — головою Коломацької районної державної адміністрації Харківської області;

ПАРТАЛУ Вадима Костянтиновича — головою Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;

ЛОБОДЕНКА Сергія Васильовича — головою Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;

ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — головою Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області;

БАСЮКА Юрія Миколайовича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

БЕГІНА Віктора Васильовича — головою Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області.