Президент України
звільнив:
ТАРАБІЯ Романа Васильовича — з посади голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ОЛАРУ Лілію Георгіївну — з посади голови Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ВЕКЛИЧА Івана Вікторовича — з посади голови Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича — з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БЕГІНА Віктора Васильовича — з посади голови Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АНТОНЮК Ірину Валеріївну — з посади голови Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАЛІНОВА Дмитра Миколайовича — з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕНКІВСЬКОГО Василя Матвійовича — з посади голови Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПІВЕНЬ Ірину Григорівну — з посади голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЖИЛУ Андрія Вікторовича — з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича — з посади голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГРЕБЕНЮКА Ігоря Олександровича — з посади голови Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АНТОНЕНКА Олександра Миколайовича — з посади голови Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — з посади голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАПУ Андрія Дмитровича — з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАМЕРУ Володимира Зиновійовича — з посади голови Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БОЛЬБОТА Валерія Вікторовича — з посади голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЕЛИЧА Віктора Анатолійовича — з посади голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СОБКА Максима Олеговича — з посади голови Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
ГАПІЧА Олега Васильовича — головою Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ОМАХА Володимира Івановича — головою Лозівської районної державної адміністрації Харківської області;
НЕБИЛУ Олександра Петровича — головою Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
АНУР’ЄВА Олександра Вячеславовича — головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;
КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
БАКАЯ Олексія Анатолійовича — головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області;
ДЯЧЕНКА Андрія Павловича — головою Червоноградської районної державної адміністрації Львівської області;
ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області.