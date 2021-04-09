 Президент України

звільнив:

 ТАРАБІЯ Романа Васильовича — з посади голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ОЛАРУ Лілію Георгіївну — з посади голови Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВЕКЛИЧА Івана Вікторовича — з посади голови Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича — з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БЕГІНА Віктора Васильовича — з посади голови Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АНТОНЮК Ірину Валеріївну — з посади голови Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАЛІНОВА Дмитра Миколайовича — з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕНКІВСЬКОГО Василя Матвійовича — з посади голови Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПІВЕНЬ Ірину Григорівну — з посади голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЖИЛУ Андрія Вікторовича — з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича — з посади голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГРЕБЕНЮКА Ігоря Олександровича — з посади голови Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АНТОНЕНКА Олександра Миколайовича — з посади голови Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — з посади голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАПУ Андрія Дмитровича — з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАМЕРУ Володимира Зиновійовича — з посади голови Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БОЛЬБОТА Валерія Вікторовича — з посади голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЕЛИЧА Віктора Анатолійовича — з посади голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СОБКА Максима Олеговича — з посади голови Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:

ГАПІЧА Олега Васильовича — головою Кам’янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

ОМАХА Володимира Івановича — головою Лозівської районної державної адміністрації Харківської області;

НЕБИЛУ Олександра Петровича — головою Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

АНУР’ЄВА Олександра Вячеславовича — головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;

КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

БАКАЯ Олексія Анатолійовича — головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області;

ДЯЧЕНКА Андрія Павловича — головою Червоноградської районної державної адміністрації Львівської області;

ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області.