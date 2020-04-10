Президент України
звільнив:
МІРОШНИКА Віталія Миколайовича — з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ПОДЕРНЮ-МАСЮК Юлію Андріївну — головою Любешівської районної державної адміністрації Волинської області;
ЗВІЗДОВСЬКОГО Євгенія Едуардовича — головою Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СМАГЛЮКА Василя Віталійовича — головою Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ПИРОГА Андрія Миколайовича — головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.