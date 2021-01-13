ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ЗАГОРУЙКА Юрія Миколайовича — з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
ЧЕЧИЛА Андрія Володимировича — з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ОХАНСЬКОГО Юрія Миколайовича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ГОЛОВАНЯ Олександра Дмитровича — з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;
ХИМИЧА Віктора Васильовича — з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;
РЄЗНІКОВА Володимира Івановича — з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;
ПИЛИПЧЕНКА Вячеслава Юрійовича — з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.