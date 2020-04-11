Президент України

звільнив:

ЯКОВЛЕВА Тараса Володимировича – з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ЛЕЩЕНКА Андрія Валерійовича – головою Поліської районної державної адміністрації Київської області;

БРАТІКА Сергія Вікторовича – головою Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської області;

БЕСЕДІНА Андрія Олександровича – головою Борівської районної державної адміністрації Харківської області;

КОСОЛАПОВА Анатолія Олександровича – головою Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області;

ПОЛУБНЯ Володимира Володимировича – головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.