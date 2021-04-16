В Україні, на жаль, спостерігається доволі напружена ситуація із поширенням коронавірусної хвороби. А це означає, що дотримання протиепідемічних правил і обмежень — усе ще нагальна необхідність для нас. Адже дисципліна рятує життя. Проте кілька областей уже вийшли з «червоних» карантинних зон, і ситуація в них вирівнюється. Знижується кількість госпіталізацій та реанімацій. Це свідчить про те, що модель адаптивного карантину ефективно працює. А тому закривати всю країну на локдаун немає жодного сенсу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.