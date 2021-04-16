Президент України
звільнив:
РУБЛЕВСЬКОГО Сергія Петровича — з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
НІКОЛАЙЧУКА Святослава Володимировича — з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
МАРИНЕВИЧА Дмитра Дмитровича — з посади голови Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
КАНЮКУ Сергія Олександровича –з посади голови Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАВАСОВА Володимира Васильовича — з посади голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАВРИКА Віктора Васильовича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
НЕСТЕРАКА Ростислава Богдановича — з посади голови Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАЄВСЬКОГО Сергія Броніславовича — з посади голови Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
ПРОКОПЕЦЬ Оксану Павлівну — з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
САГАНА Івана Івановича — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУЧКО Марію Михайлівну — з посади голови Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧЕРНІХОВСЬКОГО Романа Івановича — з посади голови Жовківської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАЛІВА Любомира Теофільовича — з посади голови Мостиської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУМЕНЮКА Богдана Степановича — з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МАРКА Андрія Тарасовича — з посади голови Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДАЦЮКА Ігоря Михайловича — з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
НАЗАРА Петра Володимировича — з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАБЯКА Віталія Євгеновича — з посади голови Турківської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
РУБЛЕВСЬКОГО Сергія Петровича — головою Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЛОБАЧА Юрія Володимировича — головою Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області;
КЛИЗУБА Леоніда Григоровича — головою Охтирської районної державної адміністрації Сумської області;
ЦИМБАЛ Інну Володимирівну — головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області;
ЛИНЕЦЬКОГО Михайла Валерійовича — головою Херсонської районної державної адміністрації Херсонської області;
КОМИНСЬКОГО Ярослава Григоровича — головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області.