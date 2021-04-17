Президент України
звільнив:
АНАНЧЕНКО Людмилу Павлівну — з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЬОМКА Віталія Тарасовича — з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МОЖАРА Ярослава Анатолійовича — з посади голови Народицької районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МАЙДАНИКА Артема Олександровича — з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЖАРУКА Андрія Олександровича — з посади голови Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ФЛУДА Василя Васильовича — з посади голови Романівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУЛИКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СТУЖУКА Анатолія Володимировича — з посади голови Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
ВОЛКОВА Ігоря Анатолійовича — головою Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;
ЛУЦЕНКА Геннадія Петровича — головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.