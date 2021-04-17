 

Президент України

звільнив:

АНАНЧЕНКО Людмилу Павлівну — з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЬОМКА Віталія Тарасовича — з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МОЖАРА Ярослава Анатолійовича — з посади голови Народицької районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МАЙДАНИКА Артема Олександровича — з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЖАРУКА Андрія Олександровича — з посади голови Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФЛУДА Василя Васильовича — з посади голови Романівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУЛИКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТУЖУКА Анатолія Володимировича — з посади голови Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:

ВОЛКОВА Ігоря Анатолійовича — головою Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;

ЛУЦЕНКА Геннадія Петровича — головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.