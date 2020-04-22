Президент України

звільнив:

РАЇНУ Юрія Івановича — з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БЕЛОЦЬКОГО Олексія Олександровича — з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГАЙВОРОНСЬКУ Інну Михайлівну — з посади голови Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ЧЕРНОВА Олексія Володимировича — головою Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області;

БАЛУКА Любомира Івановича — головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області;

ТОВМАСЯНА Артура Едмаровича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;

БУДЮКА Ігоря Сергійовича — головою Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області;

ШКОДУ Сергія Івановича — головою Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області;

ПРИЙМАЧУКА Максима Петровича — головою Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області;

РАЇНУ Юрія Івановича — головою Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області.