Президент України
звільнив:
РАЇНУ Юрія Івановича — з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЕЛОЦЬКОГО Олексія Олександровича — з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАЙВОРОНСЬКУ Інну Михайлівну — з посади голови Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ЧЕРНОВА Олексія Володимировича — головою Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області;
БАЛУКА Любомира Івановича — головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області;
ТОВМАСЯНА Артура Едмаровича — головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;
БУДЮКА Ігоря Сергійовича — головою Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області;
ШКОДУ Сергія Івановича — головою Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області;
ПРИЙМАЧУКА Максима Петровича — головою Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області;
РАЇНУ Юрія Івановича — головою Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області.