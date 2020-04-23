Президент України

звільнив:

КРИЖАНІВСЬКОГО Олександра Івановича — з посади голови Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГОРБЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ХИМИЧА Віктора Васильовича — з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАНЧЕНКА Сергія Михайловича — з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БІЛОХУ Валерія Олександровича — з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СИПКА Олега Дмитровича — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЖДАМІРОВА Віктора Максимовича — з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАНЧЕНКО Ірину Анатоліївну — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШАМРАЙ Любов Миколаївну — з посади голови Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КУЧЕРИНУ Василя Миколайовича — з посади голови Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — головою Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області;

СИМОНЕНКО Юлію Іванівну — головою Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області;

ШЕВЧЕНКО Олену Вікторівну — головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області;

СТЕЦЬ Аллу Валеріївну — головою Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області;

АКСЬОНОВА Юрія Олександровича — головою Валківської районної державної адміністрації Харківської області;

НИКИФОРОВА Яніса Саввича — головою Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області.