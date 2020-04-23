Президент України
звільнив:
КРИЖАНІВСЬКОГО Олександра Івановича — з посади голови Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГОРБЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХИМИЧА Віктора Васильовича — з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАНЧЕНКА Сергія Михайловича — з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БІЛОХУ Валерія Олександровича — з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СИПКА Олега Дмитровича — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖДАМІРОВА Віктора Максимовича — з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАНЧЕНКО Ірину Анатоліївну — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШАМРАЙ Любов Миколаївну — з посади голови Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КУЧЕРИНУ Василя Миколайовича — з посади голови Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — головою Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області;
СИМОНЕНКО Юлію Іванівну — головою Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області;
ШЕВЧЕНКО Олену Вікторівну — головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області;
СТЕЦЬ Аллу Валеріївну — головою Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області;
АКСЬОНОВА Юрія Олександровича — головою Валківської районної державної адміністрації Харківської області;
НИКИФОРОВА Яніса Саввича — головою Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області.