 

Президент України

звільнив:

ПЕРЕТЯТЬКА Сергія Григоровича — з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:

СТАДНІК Наталю Владиславівну — головою Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;

ПАВЛІША Михайла Васильовича — головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області;

ДУНЦЯ Дениса Олександровича — головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.