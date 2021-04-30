Президент України
звільнив:
ПЕРЕТЯТЬКА Сергія Григоровича — з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
СТАДНІК Наталю Владиславівну — головою Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;
ПАВЛІША Михайла Васильовича — головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області;
ДУНЦЯ Дениса Олександровича — головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.