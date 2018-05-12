Президент України
призначив:
ЧАЙЧУК Оксану Тимофіївну — головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області з 27 квітня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
РЕШЕТНЯКА Олега Миколайовича — головою Нікольської районної державної адміністрації Донецької області з 4 травня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ОРКУШУ Олега Сергійовича — з посади голови Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
ШУТКА Володимира Анатолійовича — з посади голови Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.