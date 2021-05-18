Президент України
звільнив:
НЕДЕЛЬКА Андрія Миколайовича — з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ХОЛОДАРЯ Євгена Олександровича — з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАРЧЕНКА Євгена Анатолійовича — з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАЛИЦЬКОГО Володимира Петровича — з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАМБУРУ Геннадія Васильовича — з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАБУША Віталія Васильовича — з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
РАТНІКОВА Дмитра Геннадійовича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
БАМБУРУ Геннадія Васильовича — головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області;
ЛАБУША Віталія Васильовича — головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області.
ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — головою Подільської районної державної адміністрації Одеської області.