 

Президент України

звільнив:

НЕДЕЛЬКА Андрія Миколайовича — з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ХОЛОДАРЯ Євгена Олександровича — з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАРЧЕНКА Євгена Анатолійовича — з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАЛИЦЬКОГО Володимира Петровича — з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАМБУРУ Геннадія Васильовича — з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАБУША Віталія Васильовича — з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:

РАТНІКОВА Дмитра Геннадійовича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

БАМБУРУ Геннадія Васильовича — головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області;

ЛАБУША Віталія Васильовича — головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області.

ЛАЗАРЕНКА Михайла Дмитровича — головою Подільської районної державної адміністрації Одеської області.