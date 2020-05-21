Президент України

призначив:

БАКУНА Василя Івановича — головою Локачинської районної державної адміністрації Волинської області;

КОЛЕСНИКОВУ Катерину Миколаївну — головою Біловодської районної державної адміністрації Луганської області;

НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — головою Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;

ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича — головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області;

МОЛЧАНОВУ Галину Володимирівну — головою Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області;

САДОВОГО Сергія Миколайовича — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

ЛАГУТУ Ярослава Миколайовича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

ШАТІРІШВІЛІ Давида Арчіловича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

ЩЕРБАКА Ігоря Михайловича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

ФЕСИКА Кирила Олександровича — головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

КОНДРАШОВУ Наталію Михайлівну — головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

СМИРНОВА Віктора Володимировича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

ЧЕЧОТКУ Ірину Романівну — головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

ГАРЯГУ Олега Олександровича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

УРБАНСЬКОГО Богдана Петровича — головою Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області;

КАШУБУ Максима Валерійовича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

звільнив:

ДУДЕЧКА Віктора Федоровича — з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича — з посади голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОНОФРІЙЧУКА Петра Васильовича — з посади голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СМИРНОВА Віктора Володимировича — з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГАРЯГУ Олега Олександровича — з посади голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.