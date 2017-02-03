Президент України призначив:
БОНКА Ореста Едуардовича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області з 30 січня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
Президент України призначив:
БОНКА Ореста Едуардовича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області з 30 січня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
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