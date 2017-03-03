Президент України
призначив:
КЮССЕ Івана Георгійовича — головою Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області з 27 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПРОСКУРУ Віру Андріївну — головою Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області з 27 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
МОСТОВОГО Юрія Івановича — з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
КОВТУН Валентину Миколаївну — з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.
відсторонив:
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича від посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області.