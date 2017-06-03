Президент України
призначив:
ПРИЙМАКА Василя Михайловича — головою Лиманської районної державної адміністрації Одеської області з 2 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ТОДОРОВУ Наталію Іванівну — головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області з 31 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КОВАЛЕНКО Світлану Іванівну — головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області з 2 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КРАВЧЕНКО-СКАЛОЗУБ Олену Валентинівну — головою Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області з 2 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
МУСІЄНКА Дениса Володимировича — головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області з 1 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
СВИСТУНА Ігоря Ілліча — з посади голови Сколівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.