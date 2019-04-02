Президент України

призначив:

ЛЕВАДУ Сергія Яковича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці;

ПОЛЯКА Геннадія Вікторовича — головою Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області зі строком випробування три місяці;

МАКСИМЕНКА Олега Івановича — головою Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області зі строком випробування три місяці;

ДЯЧЕНКА Андрія Павловича — головою Сокальської районної державної адміністрації Львівської області зі строком випробування три місяці. 