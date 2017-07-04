Президент України
призначив:
ЖИЧИЦЬКОГО Романа Михайловича — головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 7 липня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ВОРОНІНА Дмитра Олександровича — головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області з 3 липня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;
ТУРЕНКА Олександра Валентиновича — головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області з 3 липня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
АНІСІМОВА Андрія Євгеновича — головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області з 3 липня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області;
ЯНКОВОГО Олександра Григоровича — головою Поліської районної державної адміністрації Київської області з 3 липня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Бородянської районної державної адміністрації Київської області.
звільнив:
ЛАВРИКА Руслана Володимировича — з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.