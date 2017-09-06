Президент України
призначив:
СОЛОШЕНКА Богдана Миколайовича — головою Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області з 6 вересня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
БОНДАРЯ Олександра Івановича — з посади голови Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
ГОВЕНКА Володимира Євстафійовича — з посади голови Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ХУДИНЦЯ Василя Івановича — з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
СКАВІНСЬКУ Наталію Гаврилівну — з посади голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою.
прийняв відставку:
Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області КОЛЯДИ Віктора Миколайовича.