Президент України
призначив:
СТАШУКА Романа Филимоновича – головою Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області з 1 грудня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ХРУПУ Сергія Вікторовича – головою Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області з 1 грудня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ТОМАЩУКА Зеновія Юрійовича – з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
СТАШКІВА Михайла Федоровича – з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
ЗАВГОРОДНЬОГО Володимира Вікторовича – з посади голови Нікольської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
ДОБРЯКА Сергія Вікторовича – з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
ПЕТРОВСЬКОГО Володимира Михайловича – з посади голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою.