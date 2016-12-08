Президент України призначив:
КРЕВСЬКУ Лілію Богданівну — головою Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області з 1 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ХРИПКА Ігоря Валерійовича — головою Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 1 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КЕДИК Катерину Станіславівну — головою Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області з 1 грудня 2016 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.