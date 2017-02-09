Президент України
звільнив:
СЕЛІХОВА Павла Івановича — з посади голови Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі;
СЕМЕНЕНКА Сергія Григоровича — з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
МАРИНИЧА Володимира Олександровича — з посади Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
ФРАНЧУКА Дмитра Івановича — з посади Захарівської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
СТОЙКОВУ Валентину Пилипівну — з посади Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою нею заявою;
НАТАЛУХУ Дмитра Андрійовича — з посади Лиманської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ГАВРИША Володимира Львовича — з посади Окнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
БОЙКА Тараса Орестовича — з посади Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ЗАГОРУЛЬКО Ганну Іванівну — з посади Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою;
КУНІЦИНА Володимира Миколайовича — з посади Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
ЛЕВА Михайла Олександровича — з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
МІЩУКА Віктора Федоровича — з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою;
Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити ОЛЕЩЕНКА Валерія Миколайовича — з посади голови Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області.
призначив:
ЄРОХІНА Олександра Сергійовича — головою Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області з 3 лютого 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — головою Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області з 3 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ДОВБНЮ Сергія Леонідовича — головою Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області з 6 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.