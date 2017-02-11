Президент України
призначив:
СТАРУХА Сергія Володимировича — головою Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області з 9 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ГАСАНЕНКО Тетяну Василівну — головою Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області з 9 лютого 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
БУРЕЙКА Олександра Альбертовича — головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області з 9 лютого 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БЕЗЗУБОГО Олександра Борисовича — головою Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області з 9 лютого 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.