Президент України призначив:
МІЩУКА Віктора Федоровича — головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області з 8 грудня 2016 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Бахмацької районної адміністрації Чернігівської області.
прийняв відставку:
Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича.
звільнив:
ЦИМБАЛІСТУ Надію Михайлівну — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;
Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити ВЛАСОВА Олега Борисовича з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області;
ХАБАЗУ Сергія Володимировича — з посади голови Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
СІНЬКА Володимира Олександровича — з посади голови Броварської ра?йонної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
ДАВИДЕНКА Андрія Юрійовича — з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
ГОЛОВАНА Олега Валерійовича — з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.