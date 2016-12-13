Президент України  призначив:

МІЩУКА Віктора Федоровича — головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області з 8 грудня 2016 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Бахмацької районної адміністрації Чернігівської області.

прийняв відставку:

Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича.

звільнив:

ЦИМБАЛІСТУ Надію Михайлівну — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;

Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити ВЛАСОВА Олега Борисовича з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області;

ХАБАЗУ Сергія Володимировича — з посади голови Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

СІНЬКА Володимира Олександровича — з посади голови Броварської ра?йонної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;

ДАВИДЕНКА Андрія Юрійовича — з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;

ГОЛОВАНА Олега Валерійовича — з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою. 