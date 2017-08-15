Президент України призначив:
ЛАБУША Віталія Васильовича – головою Любашівської районної державної адміністрації Одеської області з 11 серпня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
Звільнив:
відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити КУПРІЙЧУКА Василя Михайловича з посади голови Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ВЕСЕЛОВСЬКОГО Олега Ігоровича з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.