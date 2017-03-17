Президент України  

призначив:

КРАЖАН Олену Павлівну — головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

РУХЕРА Петра Віталійовича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

ПЕТРУШКА Миколу Михайловича — головою Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області з 15 березня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:

ЖУМАДІЛОВА Арсена Куатовича — з посади голови Біляївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;

ОЧЕРЕДЬКА Валентина Анатолійовича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою 