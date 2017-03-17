Президент України
призначив:
КРАЖАН Олену Павлівну — головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
РУХЕРА Петра Віталійовича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПЕТРУШКА Миколу Михайловича — головою Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області з 15 березня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЖУМАДІЛОВА Арсена Куатовича — з посади голови Біляївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ОЧЕРЕДЬКА Валентина Анатолійовича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою