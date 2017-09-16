Президент України
призначив:
ДАМАСКІНА Віктора Степановича — головою Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області з 11 вересня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
Президент України
призначив:
ДАМАСКІНА Віктора Степановича — головою Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області з 11 вересня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
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