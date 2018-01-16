Президент України
призначив:
ТАТАРИНА Василя Євгеновича – головою Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області з 12 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БОЙКА Віктора Володимировича – головою Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КОВАЛЬЧУК Світлану Василівну – головою Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЖИЛІНСЬКОГО Миколу Івановича – головою Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ФІСУНОВА Артьома Леонідовича – з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області – згідно з поданою ним заявою;
КАЧКУ Анатолія Ярославовича – з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
НАЗАРЕНКА Дмитра Юрійовича – з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.