Президент України

призначив:

ТАТАРИНА Василя Євгеновича – головою Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області з 12 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

БОЙКА Віктора Володимировича – головою Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

КОВАЛЬЧУК Світлану Василівну – головою Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

ЖИЛІНСЬКОГО Миколу Івановича – головою Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:

ФІСУНОВА Артьома Леонідовича – з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області – згідно з поданою ним заявою;

КАЧКУ Анатолія Ярославовича – з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;

НАЗАРЕНКА Дмитра Юрійовича – з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою. 